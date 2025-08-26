Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что бум среднего профессионального образования можно связать в том числе и с деятельностью фонда гуманитарных проектов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Фонд гуманитарных проектов до 2030 года должен обеспечить профориентацию всех школьников Российской Федерации с 6-го по 11-й класс, которая в том числе включает и возможность получения первой профессии, сообщил ТАСС директор фонда Иван Есин на Форуме среднего профессионального образования в Калуге.

"Мы проводим глубокий анализ реализации Единой модели профориентации и отмечаем, что все больше регионов создают условия для получения первой профессии еще в школе. Это важная задача, которая требует консолидации усилий исполнительных органов субъекта, в том числе для обеспечения школ инфраструктурной базой. Сейчас стоит задача в течение пяти лет обеспечить профориентацию всех школьников страны от 6-го до 11-й класс - то есть, с 12 лет, в том числе дать ребятам возможность получить свою первую профессию", - сказал Есин.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на открытии форума отметил, что бум среднего профессионального образования, который сейчас наблюдается в РФ, можно связать в том числе и с деятельностью фонда - ведь именно он реализует проект "Билет в будущее", направленный на профориентацию школьников.

О программе

В пресс-службе фонда ТАСС пояснили, что во многих субъектах РФ уже массово внедряется профобучение, и школьники могут стать помощником вожатого, трактористом, ассистентом экскурсовода, делопроизводителем, младшим воспитателем, водителем автомобиля, специалистом по уходу за больными, лаборантом химанализа или освоить другую профессию.

А заявленная Есиным инициатива подразумевает, что до 2030 года разрозненные региональные проекты будут интегрированы в Единую модель профориентации. Фактически, в каждом конкретном случае она позволит соотнести научно-обоснованную методологию с кадровым запросом Минтруда и программами экономического развития регионов, приоритетами государства, а также со способностями и интересами самого ребенка.

"Это поможет школьникам найти свой профессиональный путь с учетом склонностей и способностей, а также с учетом того, насколько та или иная профессия перспективна. По сути, у школьников впервые за последние десятилетия появляется централизованная возможность не только выстроить эффективный профессиональный маршрут и даже сделать первые трудовые шаги, но и познакомиться с разнообразием образовательных возможностей для дальнейшего профессионального развития", - уточнил представитель Фонда.

Он отметил, что при разработке Единой модели профориентации будут внимательно оцениваться региональные наработки и предложения в этой сфере.

"Перед фондом стоит задача помочь на местах обобщить этот опыт, систематизировать его в рамках Единой модели профориентации, а лучшие практики масштабировать в тех субъектах, для которых они релевантны. Сейчас регионы создают возможности, в том числе инфраструктурные, чтобы ребята могли узнать о важности созидательного труда на уроках, в профильных кружках дополнительного образования или получить первую профессию. Все больше школ получают лицензии на профобучение или реализуют его во взаимодействии с учреждениями СПО. Безусловно, профобучение, как одно из направлений Единой модели профориентации, должно быть бесплатным для ребят", - уточнил собеседник агентства.

О форуме

С 25 по 30 августа 2025 года в Калуге проходит форум среднего профессионального образования, посвященный 85-летию системы СПО. Мероприятие стартовало в рамках второго этапа финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Организаторами форума являются Министерство просвещения Российской Федерации и правительство Калужской области.