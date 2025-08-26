Дипломаты были в контакте с родственниками, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Посольство в Киргизии и МИД РФ с первого дня делали все для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилось обращение сына Наговициной к генпрокурору Игорю Краснову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой спасти его мать.

"Российское посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Дипломаты в том числе были в контакте с родственниками", - сообщила она.

О попытках спасения альпинистки

Первая попытка спасти Наговицину была предпринята 16 августа, однако вертолет со спасателями совершил жесткую посадку, несколько человек пострадали, в том числе пилоты. Вторая экспедиция была отправлена 19 августа, однако спустя три с половиной дня она была вынуждена вернуться, в частности из-за погодных условий.

Примерно на полторы-две сотни метров ниже Наговициной находится тело еще одного участника ее группы, итальянского альпиниста. Спортсмен из Италии сумел добраться до россиянки, доставить ей предметы первой необходимости, однако при продолжении спуска он умер от отека мозга. Два других участника группы были эвакуированы с вершины.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов. Ранее Греков сообщал, что за всю историю с пика не удалось спустить ни одного тела погибшего.