Во втором пакете мер против кибермошенничества будет доступен запрет входящих вызовов с иностранных номеров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россияне благодаря одному из пунктов второго пакета мер против кибермошенничества будут знать о звонках из других стран, когда такие им поступают. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Разработанный пакет мер предусматривает введение запрета входящих вызовов с иностранных номеров. При этом все международные звонки будут маркироваться - это будет специальный индикатор.

"Таким образом, даже граждане, которые не установят самозапрет (на входящие с иностранных номеров - прим. ТАСС), будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства", - отметили в секретариате.