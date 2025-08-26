Полет не отражен на мониторинговых сайтах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет заметили в небе над Винницкой областью. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

Визуально он похож на Ил-76, однако на мониторинговых сайтах этот полет не отображен. Предположительно, борт летит с отключенным GPS.

Месяц назад в небе над Киевом видели тяжелый транспортный самолет Ан-124, который, предположительно, перегонялся из Днепра (ранее - Днепропетровск).

Из-за боевых действий небо Украины закрыто для полетов гражданской авиации, военная авиация также поднимается в небо для конкретных задач и крайне редко попадает на видео.