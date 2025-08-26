По словам министра просвещения, важно, чтобы были соблюдены требования для обеспечения безопасности школьников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Школы, колледжи и детские сады в РФ готовы к началу учебного года. Они уже прошли проверки соответствующих ведомств, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре "Россия".

"Система образования готова к началу учебного года. Проведена оценка со стороны Роспотребнадзора, региональных министерств, Министерства внутренних дел всех школьных зданий, детских садов, колледжей", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы были соблюдены требования для обеспечения безопасности школьников.

26 августа в Национальном центре "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание. Ежегодную встречу с родительской общественностью проводит министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мероприятие организовано Минпросвещения России совместно с Российским обществом "Знание".

В формате открытого диалога представители родительских сообществ задали свои вопросы министру. Обсуждение будет посвящено предстоящему новому 2025/26 учебному году. В том числе будут подняты вопросы воспитания, профориентации, цифровой безопасности, введения оценок поведения и родительского просвещения.