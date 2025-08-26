Ей стало онкологическое заболевание

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Причиной смерти актера театра, кино и телевидения Алексея Аптовцева, известного ролями в сериалах "Кремлевские курсанты" и "Метод Фрейда", стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра "ФЭСТ", где служил Аптовцев, Игорь Шаповалов.

"[Причиной смерти стало] заболевание, рак, если так по-простому говорить. Одну неделю он не дожил до своего 50-летия. Мы собирались всем театром приехать к нему 2 сентября. Но в связи с тем, что у него было это тяжелое заболевание, мы не так часто его видели в последнее время", - сказал Шаповалов.

Алексей Аптовцев - российский актер театра, кино и ТВ. Родился 2 сентября 1975 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина, работал в театре драмы и комедии "ФЭСТ". Также известен по озвучке видеоигр, таких как "Ведьмак", "Call of Duty" и других.