Созданы необходимые условия для комфортного обучения в 85 тыс. учреждений образования по всей стране, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он провел совещание с регионами и ведомствами по готовности к новому учебному году. Участие в мероприятии приняли представители всех субъектов Российской Федерации.

"Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тыс. учреждений образования по всей стране", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера уточнили, что это порядка 32 тыс. детских садов, более 38 тыс. школ, около 3,3 тыс. колледжей, более 1,2 тыс. вузов, порядка 11 тыс. организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций.

По информации аппарата Чернышенко, до конца 2025 года в 39 регионах планируется создать еще 178 новых объектов на более чем 80 тыс. мест и отремонтировать 580 объектов.