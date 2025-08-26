В МВД пояснили, что мошенник сообщил, что деньги "вернутся через 15-20 минут", это является классическим приемом для создания ложного ощущения безопасности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мошенники под видом специалиста компании-эквайера стали обманывать россиян, убеждая якобы проверить терминал. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера (сервиса, который предоставляет возможность продавцу принимать безналичные платежи от покупателей). Под предлогом "тестирования терминала" он убедил директора перевести 60 тыс. рублей с личного счета на указанную карту", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МВД пояснили, что мошенник сообщил, что деньги "вернутся через 15-20 минут", это является классическим приемом для создания ложного ощущения безопасности. "Для видимости законности попросил отправить чек об оплате через файлообменник", - добавили в управлении.

В ведомстве пояснили, что схема сработала, поскольку использован элемент служебного подчинения: администратор передал трубку директору, что придало звонку "официальность". Также повлияли срочность и отсутствие подозрений, "<...> магазины действительно периодически взаимодействуют с техническими службами эквайеров", - отметили в киберполиции.