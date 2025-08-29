В РАО рассказали, на что обратить внимание при выборе детских игрушек

Игрушка должна соответствовать культурным представлениям, сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Российской академии образования (РАО) назвали критерии, на которые родителям стоит обратить внимание при покупке игрушек. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Во-первых, игрушка должна соответствовать нашим культурным представлениям. Во-вторых, она не должна быть жестокой и вызывать у маленького человека страх и тревогу, он не должен ее бояться. Ученые говорят о том, что ни в коем случае не должно быть психологической зависимости от игрушки. Игрушка должна быть многофункциональна. То есть мы развиваем личность", - сказала она.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.