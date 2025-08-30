Ольга Васильева — первая женщина — министр просвещения (образования) в истории России. Сейчас она — президент Российской академии образования. В преддверии 1 сентября в интервью ТАСС она поделилась мнением о введении обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев и новом ГОСТе для школьной формы, рассказала, какие образовательные практики СССР можно применять сегодня и как родителям поддержать ребенка в новом учебном году

​​​​​​— С 1 сентября 2025 года число уроков истории увеличится, а обществознание исчезнет в 6–7-х классах. Ольга Юрьевна, как историк и глава РАО, считаете ли правильным такой баланс?

— Начнем с того, что так было в советской школе. В 9–10-х классах у нас было обществоведение, остальное время уделялось истории: как всеобщей, так и, самое главное, отечественной. Поэтому в изменении соотношения обществознания и истории я не вижу ничего из ряда вон выходящего или чего-то очень нового.

Я считаю, что обществознание — это тот предмет, который направлен на более взрослое восприятие. Что касается средних классов, то у нас в других дисциплинах: и в географии, и в истории, и отчасти в литературе, есть очень много того, что соприкасается с тематикой, которую в 6–7-х классах освещало обществознание. Я всегда говорила, что история, литература и родной язык — это те предметы, которые формируют человека как личность. И не знать свою историю невозможно.

— Как вы относитесь к введению обязательного ЕГЭ по истории для гуманитарных и социальных специальностей? На какие направления, на ваш взгляд, необходимо оставить ЕГЭ по обществознанию?

— Приведу очень наглядный пример. В советское время при поступлении на экономику и юриспруденцию абитуриенты первым экзаменом сдавали историю. Как правило, после первого экзамена на основных факультетах в социогуманитарном блоке оставалось 50% ребят. Дальше шло сочинение, которое отсеивало еще 30%. И 20% уже показывали свои знания непосредственно по профильному предмету. Поэтому история была обязательна для всех гуманитарных и социогуманитарных направлений, включая экономику. Это была хорошая практика.

Сегодня, конечно, ситуация другая. И я не уверена, что современные юридические факультеты готовы отказаться от обществознания. Этот вопрос необходимо обсуждать, спрашивать в первую очередь у вузов, есть ли у них такая потребность. Но все-таки на одном я настаиваю. Хочется, чтобы будущие учителя истории сдавали именно ЕГЭ по истории, а не по обществознанию.

— Вечный вопрос: надо ли отменять ЕГЭ? Или на данный момент эта форма экзамена наиболее совершенна?

— Я думаю, что нужно совершенствовать систему ЕГЭ и давать больше возможностей в части письменных ответов, где проявляется творческое начало, прежде всего это ответы по истории, по литературе, по русскому языку.

Я считаю, что неправильно бросать изучать все предметы в 11-м классе и заниматься только подготовкой к ЕГЭ. Потому что человек, который заканчивает российскую школу, должен получить знания по всем предметам, которые входят в школьную программу. Я думаю, что это большая задача, которая должна решаться.

— В школах появится предмет "Духовно-нравственная культура России". Каким вы видите его место в школьной программе?

— Данный предмет — это продолжение "Основ религиозной культуры и светской этики", которые изучаются в 4-м классе. Являясь одним из авторов учебника, я, конечно, с большим энтузиазмом и радостью принимаю возможность продолжения. Любой человек, который живет в России, должен хорошо знать традиции нашей многокультурной страны. Это общепринятая норма в российской действительности, потому что мы многонациональная страна, с очень богатой историей. Поэтому, если ее будут знать наши дети через постижение нравственных ценностей, культурных особенностей и различий, это хорошо.

— В 84 школах 7 регионов стартует пилот по оценке поведения. Для старшеклассников проект исключен из-за "стресса перед экзаменами". Насколько, по-вашему, важна формализованная оценка поведения в современной школе?

— Я не вижу ничего необычного в оценке поведения. Любой родитель согласится, что нормы поведения, которые приняты в обществе, должны передаваться ребенку. Эти же самые нормы работают и в школе. Поэтому что здесь особенного?

У меня никогда не было "отлично" по поведению. Я была очень активным и шумным ребенком. Но даже чтобы заслужить "хорошо" или "удовлетворительно", надо было старательно выполнять требования школы

— Какое недавнее исследование РАО вы считаете наиболее значимым для понимания современных тенденций в образовании и какие выводы из него можно сделать?

— В Центре междисциплинарных исследований РАО прошло большое научное обсуждение первого этапа исследования "Психологический портрет современного студента". В ходе этого исследования были опрошены 5 659 студентов, которые родились с 1997 по 2010 год. Мы обнаружили, что эти ребята часто обращаются к стратегии бегства-избегания, сталкиваясь в жизни с какими-то проблемами. Поколения до них не принимают эту стратегию — они не избегают проблем, а начинают искать способы их решения. Нынешняя молодежь, понимая, что проблема есть, старается ее не замечать.

Нам нужно научить их совладанию с этим стрессом, потому что возникающая у них проблема из-за отсутствия решения душит их, не дает возможности заниматься творчеством, созидательным делом. Это плохо. Нужно не избегать проблему, не делать вид, что ее нет, а решать. Сейчас на основе этих результатов разрабатываются программы помощи первокурсникам, которые из теплой обстановки школы вступают в большую жизнь.

— С начала нового учебного года школьные учителя и воспитатели смогут проходить курсы повышения квалификации и переподготовки только в государственных или муниципальных организациях. Повысит ли это качество образования?

— Время "рогов и копыт" прошло. Важно, чтобы у педагогов была возможность прослушать курсы в университетах и институтах. Возможностей выбора у педагога должно быть больше.

В свое время для учителей истории у нас были замечательные курсы повышения квалификации. Сейчас это называется музейной педагогикой. У нас тогда были в Третьяковке небольшие лекции два раза в месяц о том, какие картины русских художников в какой из частей преподавания отечественной истории мы могли бы использовать и почему.

— Какие практики Советского Союза в образовании вы считаете наиболее успешными? Можем ли мы в нынешних условиях успешно использовать их?

— Одним из достижений советской системы было качественное бесплатное среднее образование для всех. Должно быть много разных траекторий получения высшего образования. У людей должна быть возможность выбирать.

— Немного о планах: Российская академия образования создаст научный центр на базе центра знаний "Машук" в Пятигорске. В каких еще регионах планируется открыть научные центры?

— У нас 73 научных центра, причем они открыты на базе ведущих вузов страны и не дублируют темы, над которыми работает университет.

Недавно РАО подписала соглашение о создании наших центров на базе Пензенского государственного университета, Саратовского государственного университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова.

— Ранее вы говорили о том, что в России необходимо создание государственного музея детского рисунка. Какова миссия данного музея?

— Мы владеем коллекцией, в которой свыше 200 тыс. рисунков из 70 стран. Самый ранний из них — 1897 года, самый поздний был нарисован на днях. Чем важен этот музей? Во-первых, меня поражает, как дети рисовали. Немногие из тех, чьи рисунки попали в нашу коллекцию, учились в художественных школах. Это дети, которые ходили в кружки и рисовали на уроках. К слову, среди них даже есть пять будущих народных художников СССР. Во-вторых, дети очень честные. В музее будет собрана вся история страны через детские рисунки. Как они видели страну, так они ее и показывали. Это уникальная память, ее надо сохранить. Я очень хочу, чтобы этот музей работал бесплатно.

— Расскажите, пожалуйста, на каких принципах и критериях основывается экспертиза Научно-экспертного совета РАО по играм и игрушкам. На что родителям в первую очередь стоит обращать внимание при выборе игрушек?

— Во-первых, игрушка должна соответствовать нашим культурным представлениям. Во-вторых, она не должна быть жестокой и вызывать у маленького человека страх и тревогу, он не должен ее бояться. Ученые говорят о том, что ни в коем случае не должно быть психологической зависимости от игрушки. Игрушка должна быть многофункциональна. То есть мы развиваем личность.

— В России утвержден ГОСТ для школьной формы. Как вы лично видите грань между дисциплиной, заложенной в стандарте, и свободой самовыражения ребенка?

— Во-первых, форма снимает очень много вопросов. Например, избавляет от обсуждения одежды одноклассников. Подобные вопросы вообще не про школу. Во-вторых, форма очень мобилизует. Никто не будет отвлекаться и разглядывать, у кого какая сегодня футболка или платье.

Самое главное для формы — это все-таки ткани. Они должны быть очень качественные и натуральные. Форма не должна стеснять движения, она должна быть удобной.

Вот если бы меня спросили: "Какую форму хотите вы, Ольга Юрьевна?", я бы ответила: "Ту, в которой я ходила в детстве. Она была удобна и красива"

— Что бы вы и как президент РАО, и как мама, бабушка посоветовали родителям, отправляющим детей в школу?

— Мы все живые люди, и, на мой взгляд, все закладывается в семье. Разговоры о том, что школа кому-то что-то должна, мне кажутся неправильными. Школа получает семилетнего маленького гражданина, который очень многое уже умеет и может, и все это дала семья. Именно в семье поддерживается авторитет учителя. Поэтому если кто-то из родителей при детях нелестно отзывается о школе или педагогах, это вряд ли принесет пользу.

Второе, нужно постараться сделать так, чтобы ребенку было комфортно. Потому что начальная школа, а тем более 1-й и 5-й классы — это сложный период в жизни каждого маленького человека, нужно его просто поддержать и безусловно любить.