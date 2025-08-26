Также выплачено две компенсации по ранению

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Рязанской области выплатили 16 компенсаций семьям погибших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Также выплачено две компенсации по ранению, сообщили в оперштабе региона.

"17 семей погибших подали заявления на выплату, 16 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 11 заявлений, выплачено 2 компенсации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по решению губернатора региона Павла Малкова семьи погибших получат 1 млн 567,5 тыс. рублей, пострадавшие - от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей.