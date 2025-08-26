Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Ускова

Президент назвал народного артиста России выдающимся режиссером, чьи работы обогатили кинематограф

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера, сценариста, народного артиста России Валерия Ускова в связи с его смертью. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Валерий Усков был выдающимся режиссером и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера", - говорится в послании главы государства.

Президент отметил, что светлая память о таком замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, и всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества.

Ранее Союза кинематографистов сообщил о смерти Ускова на 93-м году жизни.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге. С 1964 года занимал должность режиссера-постановщика киностудии "Мосфильм". Совместно с Владимиром Краснопольским снял такие фильмы и сериалы как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.