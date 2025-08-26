Началась погрузка багажа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Пассажиры самолета Лондон - Пекин авиакомпании Air China, совершившего незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, вылетят в пункт назначения в ближайшее время - уже идет погрузка багажа на резервный борт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Еще не вылетел, но уже грузят багаж", - сказала собеседница агентства.

По данным Росавиации, предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту самолета Air China находились 250 пассажиров и 15 членов экипажа.

Как отмечали в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, для пассажиров было организовано горячее питание и напитки, на месте дежурила медицинская бригада. Состояние пассажиров и членов экипажа оценивалось как удовлетворительное.