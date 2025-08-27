Васильева: будущие учителя истории должны сдавать экзамен по профилю

Глава Российской академии образования отметила, что в советское время при поступлении на экономику и юриспруденцию абитуриенты первым экзаменом сдавали историю

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выпускники школ, которые планируют учиться в вузах на учителей истории, должны сдавать единый государственный экзамен по профильному предмету, а не по обществознанию. Такое мнение в интервью ТАСС выразила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Предложение об обязательной сдаче ЕГЭ по истории высказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника по предмету.

Отвечая на вопрос о необходимости такого нововведения, глава РАО рассказала, что в советское время при поступлении на экономику и юриспруденцию абитуриенты первым экзаменом сдавали историю. "Я не уверена, что современные юридические факультеты готовы отказаться от обществознания. Этот вопрос необходимо обсуждать, спрашивать, в первую очередь, у вузов, есть ли у них такая потребность. Но все-таки на одном я настаиваю. Хочется, чтобы будущие учителя истории сдавали именно ЕГЭ по истории, а не по обществознанию", - сказала Васильева.

По ее словам, в советское время, как правило, после экзамена по истории на основных факультетах в социогуманитарном блоке оставалось 50% ребят. Дальше шло сочинение, которое отсеивало еще 30%. И 20% уже показывали свои знания по профильному предмету.

"История была обязательна для всех гуманитарных и социогуманитарных направлений, включая экономику. Это была хорошая практика", - добавила Васильева.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.