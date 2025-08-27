Васильева: ЕГЭ нуждается в совершенствовании в части письменных ответов

Президент Российской академии образования отметила, что это неправильно бросать изучать все предметы в 11-м классе и заниматься только подготовкой к экзаменам

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Система ЕГЭ нуждается в совершенствовании в части письменных ответов, где проявляется творческое начало сдающего. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Я думаю, что нужно совершенствовать систему ЕГЭ и давать больше возможностей в части письменных ответов, где проявляется творческое начало, прежде всего это ответы по истории, по литературе, по русскому языку", - сказала она.

Васильева также отметила, что это неправильно бросать изучать все предметы в 11-м классе и заниматься только подготовкой к ЕГЭ. По ее словам, человек, который заканчивает российскую школу, должен получить знания по всем предметам, которые входят в школьную программу.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.