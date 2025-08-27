Нилов предложил не выдавать дипломы выпускникам-целевикам до конца отработки

Многие студенты пытаются найти "различные лазейки", чтобы избежать выполнения условий соглашения по отработке после учебы, считает председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает нужным отсрочить выдачу дипломов об окончании вуза или колледжа студентам-целевикам до отработки ими контракта. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

При целевом обучении студент обязывается отработать в организации, которая платит за его учебу - как правило, речь о госучреждении, например медицинском. При отказе от отработки предусмотрен штраф. Однако, по мнению Нилова, сейчас механизм целевого обучения "очень сильно барахлит".

"Я считаю, что в рамках взятых на себя [студентом] обязательств, если отработка не произошла, то учебное заведение - это касается и высшего учебного заведения, и среднеспециального - не должно вообще выдавать диплом об образовании, пока взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнены", - сказал Нилов.

По его словам, сейчас многие студенты, поступившие на бюджет по целевому направлению, ищут "различные лазейки", чтобы избежать выполнения условий соглашения по отработке после учебы.

Ранее Минздрав РФ предложил обязать всех студентов, поступающих на бюджетные места в медицинских вузах, заключать договоры о целевом обучении. Нилов поддержал эту инициативу и призвал распространить ее и на другие сферы, в которых наблюдается острый дефицит кадров.