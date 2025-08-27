Их недвижимость пострадала из-за атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону получили 26 заявлений от жителей 11 поврежденных в результате атаки БПЛА в центре города домов. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.

"Принято 26 заявлений от граждан из 11 домов. По адресу Станиславского, 42 зафиксировано повреждение восьми стеклопакетов в подъезде. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Замена стекол будет произведена силами управляющей компании РСУ-12 в кратчайшие сроки", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, жителей дома на ул. Московской, 31 уже пустили в квартиры, управляющая компания убирает территорию. На Московской, 29 специалисты проведут инструментальное обследование безопасности здания.