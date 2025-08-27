Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону.
Атака БПЛА на Ростов-на-Дону
- Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и четырех районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, передает корреспондент ТАСС с места ЧП.
- В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, сообщил Слюсарь.
- Были эвакуированы 15 жильцов, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м.
- В настоящее время у многоквартирного дома, где в результате падения беспилотника загорелась крыша, перекрыто движение, проезд разрешен только для служебного транспорта.
- В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
- По предварительным данным, люди не пострадали.
Реакция властей
- 27 августа будет проведена оценка нанесенного ущерба, уточнил Слюсарь.
- Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.
Атака на регионы России
- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
- Перехвачены и уничтожены 15 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 БПЛА - над территорией Орловской области, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА - над территорией Брянской и Курской областей, уточнили в ведомстве.