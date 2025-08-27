Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону.

Атака БПЛА на Ростов-на-Дону

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и четырех районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, передает корреспондент ТАСС с места ЧП.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, сообщил Слюсарь.

Были эвакуированы 15 жильцов, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м.

В настоящее время у многоквартирного дома, где в результате падения беспилотника загорелась крыша, перекрыто движение, проезд разрешен только для служебного транспорта.

В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Реакция властей

27 августа будет проведена оценка нанесенного ущерба, уточнил Слюсарь.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.

Атака на регионы России