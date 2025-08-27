В центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА повреждено 11 домов

Коммунальные службы приступили к работам по уборке прилегающих к месту происшествия территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Предварительно, 11 домов получили повреждения в центре Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"По предварительной информации, пострадали 11 домов различной этажности. Идет уточнение", - сказал собеседник агентства.

В городе, по данным властей, начал работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, организован поквартирный обход. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих территорий к месту происшествия.