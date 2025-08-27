В семи муниципалитетах Ростовской области уничтожили БПЛА

Из-за атаки дронов повреждены несколько частных домов и автомобили, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и четырех районах Ростовской области. Повреждены несколько частных домов и автомобили, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждения также получили крыша и кровля нескольких соседних домов, автомобиль, нарушено энергоснабжение одного из домовладений", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что сегодня проведут оценку нанесенному ущербу. По предварительным данным, люди не пострадали.