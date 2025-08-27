Коммунальные службы приступили к работам по уборке прилегающих к месту происшествия территорий, сообщил глава города Александр Скрябин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Власти приняли решение ввести режим ЧС в зоне поврежденных в результате атаки БПЛА домов в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Провел внеочередное заседание КЧС, посвященное ликвидации последствий вчерашнего происшествия в Ленинском районе. Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в городе начал работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, организован поквартирный обход. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.