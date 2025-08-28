Медикам предложили ввести надбавку в 50% от зарплаты за наставничество

При этом молодые специалисты во время отработки в госучреждениях будут получать подъемные, отметил глава СРЗП Сергей Миронов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Медики должны получать надбавку в 50% от зарплаты за наставничество, а молодые специалисты - подъемные при отработке в государственных медучреждениях. Фракция "Справедливая Россия - За правду" предлагает внести соответствующие поправки в законопроект о наставничестве, рассказал ТАСС глава СРЗП Сергей Миронов.

Ранее Минздрав подготовил законопроект, который предусматривает, что выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ будут в течение трех лет работать под руководством наставника.

Миронов напомнил, что в ходе опроса в 2023 году врачи оценили в 50% размер доплаты, за которую они готовы стать наставниками. "Фракция "Справедливая Россия - За правду" будет вносить соответствующую поправку при обсуждении законопроекта о наставничестве. Другой поправкой мы предложим выплачивать молодым специалистам подъемные, потому что обязательная отработка неизбежно будет связана с дополнительными расходами для них", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что при решении кадровых вопросов в отрасли "необходимо прислушаться к мнению тех, на ком держится государственная система здравоохранения". "Никакие обязательные отработки и наставничество, полезное само по себе, проблему не решат", - объяснил парламентарий.