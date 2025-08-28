Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества, подал апелляцию на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы, который избрал ему меру пресечения.

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение избрать Маркаряну меру пресечения в виде содержания под стражей ",- сказали в суде. Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

23 августа следователи задержали Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.