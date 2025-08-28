Более половины опрошенных поляков поддерживают блокировку помощи украинцам

Противоположного мнения придерживаются 25,4% респондентов, следует из результатом опроса исследовательского центра SW Research

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти 60% поляков поддерживают решение президента республики Кароля Навроцкого наложить вето на закон о продлении помощи украинским беженцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром SW Research для портала Onet.

59,8% опрошенных поддержали решение польского лидера. Противоположного мнения придерживаются 25,4% респондентов. У 14,7% участников опроса нет мнения по этому поводу.

Исследование проводилось с 26 по 27 августа по интернету, в нем приняли участие 814 совершеннолетних жителей Польши.

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий неработающим украинцам.