МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Введение платы за парковку в Москве является одним из инструментов организации комфортного парковочного пространства в столице и борьбы с хаотичной парковкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением запретить в столице установку платных парковок вблизи школ, детских садов, медицинских учреждений и других социальных объектов. Текст писем есть в распоряжении ТАСС.

"Основная цель введения платы за парковку - справиться с проблемой "хаотичной парковки" на улицах Москвы и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, городского транспорта и автомобилей. Основными задачами проекта платных парковок являются снижение количества нарушений правил остановки и стоянки на улицах, повышение скорости движения в зонах платной парковки, а также увеличение оборачиваемости парковочных мест, чтобы большее количество автомобилистов смогли припарковаться в течение дня, а порядка 10-15% парковочных мест на улице всегда оставались свободными", - пояснили в департаменте транспорта.

Там отметили, что местным жителям оплачивать парковку в своей районе не нужно - достаточно оформить резидентное разрешение.

Парковочные места в Москве становятся платными на основании постановления правительства Москвы №289-ПП и соответствующих приказов департамента транспорта. "Все изменения согласовываются с муниципальными депутатами. <…> Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве и следуем новым требованиям в случае их утверждения", - заверили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", всего в столице более 133 тыс. платных мест на уличных парковках, где также могут бесплатно парковаться резиденты соответствующих районов, и более 2,6 тыс. мест исключительно для парковки владельцев парковочных разрешений.