Нарышкин напомнил, что Вторая мировая война началась с агрессии Японии

Это произошло задолго до аншлюса Австрии и раздела Чехословакии, указал председатель Российского исторического общества

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вторая мировая война началась на Дальнем Востоке с японской агрессии, задолго до аншлюса Австрии и раздела Чехословакии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Начало Второй мировой войны было положено агрессиями стран так называемой оси - милитаристской Японии на Дальнем Востоке и гитлеровской Германии в Европе. Хочу подчеркнуть, что Вторая мировая война началась на Дальнем Востоке, задолго до аншлюса Австрии, задолго до варварского раздела Чехословакии в результате преступного сговора западных держав, задолго до вторжения гитлеровского вермахта в Польшу", - сказал он на церемонии открытия выставки "Последняя битва Второй мировой", рассказывающей о военных действиях советской армии против Японии.

Нарышкин отметил, что "уже в 1938 году счет жертв японской агрессии на Дальнем Востоке, главным образом в Китае, шел на миллионы". "Советский Союз первым или одним из первых вступил в борьбу против японского милитаризма и германского нацизма. Именно Советский Союз нанес последний и решающий удар по агрессору на Дальнем Востоке", - подчеркнул глава РИО.

Как указал Нарышкин, Вторая мировая война втянула в свою орбиту более 60 государств и стала самым масштабным и разрушительным в истории человечества, ее следствием "стали кардинальные геополитические изменения", сформировавшие контуры нынешнего мира. "Выставка, которую мы сегодня открываем, - это дань памяти нашим героям, солдатам и офицерам Красной Армии, многие из которых отдали свои жизни за освобождение от оккупантов Южного Сахалина, Курильских островов, территорий Северо-Восточного Китая и Кореи. Их подвиг, ратный подвиг навсегда войдет в воинскую летопись нашего великого Отечества и будет являться примером мужества, стойкости и отваги", - заключил он.

О выставке

Выставка "Последняя битва Второй мировой" проходит в Государственном центральном музее современной истории России. На ней представлено более 300 музейных предметов и архивных материалов, большинство из которых демонстрируются впервые. Экспозиция сопровождается "лентой времени", инфографикой, мультимедийными программами, кадрами кинохроники.

Экспозиция рассказывает о Маньчжурской стратегической наступательной операции, Южно-Сахалинской наступательной операции, об освобождении Китая и Кореи. Особое внимание уделено Курильской десантной операции, ставшей одной из последних битв Второй мировой войны. На выставке также представлены монументальные росписи, выполненные художником, доцентом кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Александром Купаляном и художником Дмитрием Дрениным.