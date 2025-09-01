Новый учебный год — новые правила. Как изменится жизнь школьников с 1 сентября?

Меньше домашних заданий, подработка во время летних каникул, ограничение числа платных учебных мест в вузах — вот некоторые нововведения, которые коснутся сферы образования 1 сентября 2025 года. Как поменяется жизнь школьников? Отвечают детский психолог Варвара Кокурина, учитель русского языка и литературы с 30-летним стажем Светлана Шляпугина и преподаватель кафедры профессиональных дисциплин народного искусства Татьяна Шляпугина

Меньше д/з и контрольных

Теперь объем домашних заданий регламентируется: по закону первоклассники не должны тратить на их выполнение больше часа, ученики 2-го класса — больше полутора, 4–5-го — больше двух часов, 6–9-го — двух с половиной часов, а выпускники — максимум три с половиной часа. То же касается контрольных и проверочных работ — не более 10% от общего учебного времени по предмету.

"Это очень индивидуально, — рассказывает психолог Варвара Кокурина. — Учителя и до этого старались не перегружать детей, просто некоторые ученики по разным причинам тратили на задания больше времени". А вот что думает учитель русского языка и литературы Светлана Шляпугина: "Домашнее задание должно быть повторением, в идеале на него уходит не более 15 минут. Я всегда задаю коллегам вопрос: "Если вы даете работу на дом, то зачем? Чтобы предмет перестал нравиться? Чтобы отравить жизнь ребенку? Если у вас ответа нет, может быть, оно и не нужно".

Работать во время каникул можно!

Еще одно новшество — на время летних каникул школьникам 14 лет и старше разрешили брать подработку на выходные и праздничные дни. Раньше такое тоже было возможно, но только в рамках творческих профессий: театральных постановок или съемок фильмов. Из ограничений: дети от 15 лет обязательно должны предоставить письменное согласие на работу, а 14-летние — еще и согласие одного из родителей (в случае с сиротами разрешение выдает орган опеки и попечительства).

Психолог считает, что обсуждать тут нечего: "На детях инициатива никак не отразится, ни на их успеваемости, ни на психологическом состоянии. Человек 14–16 лет достаточно взрослый, чтобы принимать решение о работе, я знаю много детей, которые подрабатывали и без этого закона, потому что им это нужно".

Светлана Шляпугина так говорит об инициативе: "В последнее время я вижу тенденцию, что дети действительно хотят работать, причем вне зависимости от благосостояния семьи. "Я хочу, чтобы у меня были именно свои деньги, а не родительские" — вот что я часто слышу от учеников с подработкой. Да и школьники находят себе занятия по душе — например, профессии, связанные с телефоном, тот же эсэмэмщик. Не на заводе же они работают, в самом деле".

Платные места в вузах ограничены

Теперь правительство определяет, сколько платных мест будет в вузах на каждой специальности, а также условия и порядок выдачи кредитов на обучение. Идея законопроекта в том, чтобы стабилизировать дисбаланс на рынке труда и решить проблему нехватки квалифицированных кадров по некоторым специальностям.

Преподаватель кафедры профессиональных дисциплин народного искусства Татьяна Шляпугина сама столкнулась с этой проблемой: "У меня недавно выпустилась ученица… Она квалифицированный реставратор по ткани, но работает в пункте выдачи заказов. Говорит, работы по специальности просто нет".

Светлана Шляпугина также считает, что инициатива полезная: "Это будет хорошая конкуренция. Многие дети поступают в престижные вузы на коммерцию, хотя еле-еле окончили школу, они не чувствуют, что должны стараться, учиться. Мое мнение — неограниченность платного образования дает ход даже в топовые университеты тем, кому это, в общем-то, не нужно, а более достойные остаются не у дел".

В вуз после колледжа без ЕГЭ только по своему профилю

У выпускников колледжей стало меньше свободы: теперь они смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам без сдачи ЕГЭ только на схожие с их прошлым образованием специальности.

"Я бы сказала, что более строгий отбор не повредит, я часто ощущаю, что люди, которые к нам поступают, не обладают достаточной подготовкой. А в творческих специальностях это очень ощущается, — говорит Татьяна Шляпугина. — В результате специалист выходит слабый, и не потому, что преподаватели плохо научили, а потому, что человек не готов к программе и воспринимает обучение несерьезно. В итоге страдает лицо и рейтинг вуза".

Учитель русского языка и литературы считает, что такой подход поможет детям более осознанно подходить к выбору профессии и положительно скажется на навыках будущих специалистов: "В колледжах упор делается на практику, а в университетских программах много теории. И если между ними произойдет сближение, выпускники будут лучше готовы к работе".

Новые учебники, обязательные для всех школ

Вводятся новые учебники по истории (5–9-й классы), основам безопасности и защиты Родины (8–11-й), обществознанию (9–11-й) и труду (1–9-й). Если раньше администрация школы самостоятельно решала, по какой программе учиться, то теперь, с унифицированными пособиями, расхождений станет меньше. "Частая проблема на ЕГЭ: вопрос один, а ответов как будто несколько. Выпускники путаются, отвечают по-разному. Теперь такого станет меньше", — говорит Светлана.

Новые книги также призваны стабилизировать программу. "Взять хотя бы технологию, — рассказывает Татьяна. — Раньше каждая школа работала по своему усмотрению. Теперь с 5-го по 9-й класс вводится единая модульная программа, в каждом классе есть и информационные технологии, и черчение, и робототехника".

Мария Богрянова