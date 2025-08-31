Количество контрольных работ и домашних заданий снизят с начала учебного года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нагрузка на учеников и учителей в российских школах снижена с нового учебного года. Также ограничены количество контрольных работ и объем домашнего задания.

С 1 сентября 2025 года в российских школах будет нормировано количество контрольных и практических работ, а также домашнего задания. Приказ, утверждающий изменения в единые федеральные образовательные программы, уже принят. В текущем году вступает в силу приказ №704, который устанавливает поурочное планирование. В нем закреплено, сколько часов предусмотрено для изучения тем того или иного предмета.

Кроме того, Минпросвещения нормировало количество контрольных, в том числе ВПР, домашнего задания. Приказ согласован с Роспотребнадзором, учитывает все требования, чтобы исключить чрезмерную нагрузку на учеников.

Министерство просвещения РФ также утвердило приказ, который актуализирует нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. Так, продолжительность рабочего времени, составляющая 36 часов в неделю, устанавливается для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения.

С учетом федерального учебного плана и особенностей пятидневной или шестидневной учебных недель Минпросвещения подготовлено пять вариантов расписаний для начальной школы (1-4-е классы), шесть - для основной (5-9-е классы) и 19 - для старшей (10-11-е классы). В них приведены примеры распределения учебных предметов и внеурочной деятельности в соответствии с санитарными нормами.

Важно, что во всех вариантах первым уроком предусмотрен цикл "Разговоры о важном", а по четвергам для учеников 6-11-х классов будут проходить занятия профориентационного курса "Россия - мои горизонты". Тема первого в новом учебном году "разговора" - "Зачем человеку учиться?".