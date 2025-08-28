А что на самом деле? 2

Действительно, были внесены законодательные изменения и в порядок прохождения водителями медосмотров, и в порядок их медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако это совершенно разные нормативно-правовые акты, которые некоторые СМИ объединили между собой, из-за чего и произошла путаница.

Утверждения о лишении прав по результатам диспансеризации или медосмотра беспочвенны. Во-первых, речь идет не о любых дисфункциях, а о выявлении признаков заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению авто. Во-вторых, с вступлением в силу нового закона в таких ситуациях водителя будут отправлять на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. По результатам такого обследования будет приниматься решение по поводу аннулирования прав.

"Обязательное медицинское освидетельствование проходят водители при очередной замене водительского удостоверения либо при его возвращении после лишения права управления транспортным средством (ТС), — пояснил ТАСС адвокат Кирилл Мариненко. — Помимо этого, внедряется новый порядок прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования в тех случаях, когда при плановом осмотре обнаружены серьезные заболевания, препятствующие управлению транспортным средством. Такие изменения вносятся Федеральным законом от 7 июля 2025 года №200-ФЗ с 1 марта 2027 года и не связаны с вопросами отстранения пьяных водителей от управления ТС и их освидетельствования, добавляет эксперт.

Более того, Минздрав России обращает внимание автолюбителей на то, что никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 сентября текущего года внесено не будет. А к тому моменту, когда принятые поправки вступят в силу (с 1 марта 2027 года), госорганами будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения.

"Медицинское освидетельствование на состояние опьянения — совершенно иная процедура, которую предлагают пройти водителям при подозрении в том, что они находятся в состоянии опьянения, и несогласии их с освидетельствованием на месте, — разъясняет Мариненко. — Нынешний приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 года №933н действительно утратит силу 1 сентября 2025 года, поскольку новым приказом Минздрава России от 29 апреля 2025 года №262н утвержден новый порядок, в котором существующие процедуры прописаны более конкретно".

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отмечает, что глобальных перемен в проведении процедуры медосвидетельствования на состояние опьянения не произошло. В частности, "увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15–20 минут, а с 1 сентября будет 15–25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ, — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь", — сказал Машаров.

Адвокат Мариненко обращает внимание, что изменения касаются только медицинского освидетельствования, то есть тех процедур, которые проводятся с водителями в медицинских организациях или передвижных медицинских пунктах. В части проведения освидетельствования на месте (что делают сотрудники ГИБДД, в том числе с применением алкотестера) ничего не меняется и продолжают действовать правила, утвержденные постановлением правительства РФ от 21 октября 2022 года №1882.

Административная ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ и с 1 сентября 2025 года не изменится, заключает эксперт.