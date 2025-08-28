В доме на улице Блинова, где был разрушен подъезд в результате взрыва, продолжается разбор конструкций

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Более 200 пострадавших получили различные выплаты после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове, во время которого погибли семь человек. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

"Под особым контролем все вопросы, связанные с помощью в оформлении документов и перечислением материальной помощи. Различные выплаты на сегодняшний день получили свыше 200 человек", - сообщил глава города, добавив, что продолжают работу пункты временного размещения граждан.

В доме №2 на улице Блинова, где был разрушен подъезд в результате взрыва, продолжается разбор конструкций, отметил мэр. "Объем большой. Подрядчики действуют аккуратно, чтобы не повредить уцелевшие конструкции, работают по большей части вручную. Также перед определенными этапами требуется детальный анализ и планирование, чтобы минимизировать все риски", - пояснил Исаев.

По его словам, средства на работы выделены из резервного фонда правительства региона. Когда завершится основная часть демонтажа конструкций и с площадки вывезут строительный мусор, специалисты проведут повторную экспертизу. Власти примут дальнейшие решения по итогам оценки технического состояния здания.