В последнее воскресенье августа традиционно отмечается один из старейших профессиональных праздников России — День шахтера. В 2025 году горняки отмечают его 31 августа. О том, кто такие шахтеры, на каком языке разговаривают в подземном мире, какие традиции и суеверия существуют у них, а также при чем тут стахановцы, — в материале ТАСС

Кто такие шахтеры и где они обитают

Вторая половина XV века стала тем временем, когда отечественный горнодобывающий сектор начал развиваться. В 1491 году отправилась в путь первая в истории экспедиция по поиску руды. Но подлинный прорыв горнозаводского дела произошел при правлении императора Петра I: в 1700 году был издан указ "Об учреждении приказа рудокопных дел". Этот указ, по сути, и дал начало развитию горно-металлургической промышленности в России и программы по поиску руды в различных регионах империи. 73 года спустя, при правлении Екатерины II, открылся первый образовательный центр по подготовке специалистов в сфере горного дела — нынешний Горный университет Петербурга.

Современный День шахтера начал свою историю с 1930-х годов, известных зарождением движения стахановцев. В 1932 году шахтеры из Горловки устроили соревнования по досрочному выполнению госплана, а в 1935 году в том же Донбассе забойщик Алексей Стаханов в ночь с 30 на 31 августа добыл 102 т угля при норме "всего" в 7 т.

Регулярность ежегодного чествования шахтеров установилась спустя три года после завершения Великой Отечественной войны. Первый раз День шахтера отмечали в последнее воскресенье августа 1948 года по инициативе Министерства угольной промышленности Советского Союза. Годом ранее, а точнее — в сентябре 1947 года, этот событие было официально закреплено постановлением Минугля. Таким образом, можно смело утверждать, что День шахтера родом из Донбасса и символизирует признание героического вклада шахтеров (разумеется, не только донецких, но и тружеников прочих рудных бассейнов) в развитие отечественной промышленности.

Профессия, которой нет

Удивительный парадокс заключается в том, что профессии "шахтер" вовсе не существует. Шахтер — это термин, который объединяет в себе всех рабочих, которые осуществляют работу по добыче: горнорабочие очистительных забоев, проходчики, машинисты горных машин и подземных установок, взрывники, инженеры в шахтах, электрослесари подземные, маркшейдеры, бурильщики и т.д.

Несмотря на это, День шахтера стал ключевым праздником в году в регионах, которые славятся добычей угля и другими видами промышленности. Празднование, как правило, начинается с почитания памяти шахтеров, погибших при исполнении трудовых обязанностей. Во многих городах России в День шахтера также устраиваются массовые гуляния, концерты и даже салюты.

Словарь шахтера: на каком языке говорят шахтеры? На русском!

Как на территории страны существуют диалекты — территориальные разновидности языка, которые используются в определенных местностях и среди определенных социальных групп, так и под землей, в шахтах, существует свой диалект — шахтерский диалект. В каждом регионе он так или иначе отличается. В начале месяца ТАСС побывал в шахте "Ангидрит" рудника "Кайерканский", где подслушал некоторые жаргонизмы шахтеров.

Язык или диалект?

Ни цели, ни специальных поручений для создания "шахтерского языка" не было. Как и любой диалект, шахтерский сленг — это сформированное отличие языка в результате географического, социального и исторического влияния. Техническая терминология в своем роде достаточно сложна, поэтому шахтеры, которые и так заняты тяжелым физическим трудом, с годами упрощали язык, переводя его на более доступный. Так и родился шахтерский сленг, по которому можно печатать полноценный словарь. Многие слова из шахтерского вокабуляра уже вышли за пределы шахт и стали полноценной частью территориального диалекта. Например, в районах, где развита промышленность, вы чаще услышите "добычу" с ударением на первый слог. Как и выражение "бобик сдох" часто фигурирует в разговорной речи местных жителей промышленных районов, правда, ничего общего с поломавшимся комбайном не имеет.

Факты, традиции и суеверия

Россия занимает второе место в мире по запасам энергетического угля.

Шахтным способом добывают около 40% полезных ископаемых, среди которых драгоценные камни и металлы, каменный и бурый уголь, тяжелая нефть, радиоактивные и редкоземельные металлы.

Самая глубокая шахта в Евразии находится в России — шахта "Глубокая" рудника "Скалистый" в Норильске, глубина которой — 2 056 м. А средняя глубина шахты в России — 482 м.

Основной причиной гибели шахтеров является вовсе не производственный фактор, а заболевания сердца и легких. К самым распространенным шахтерским болезням относятся радикулопатия, тугоухость, вибрационная болезнь и профессиональный бронхит.

Шахтеры работают на опасных производственных объектах, которые относятся к различным классам опасности: угольные шахты — чаще всего к I классу, а рудные — к I или II классам в зависимости от масштаба и глубины, а также вероятности взрыва и других ЧС.

Шахтеры имеют право на досрочную пенсию: мужчины, достигшие 50 лет, и женщины, достигшие 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет. Также отдельные категории бывших шахтеров имеют право на дополнительное социальное страхование.

Шахтеры являются одними из самых суеверных. Например, смену нельзя называть последней, только крайней, а также есть примета, что не стоит спускаться под землю в новой спецодежде — ее нужно сразу измазать — макнуть в канавку.

Чем глубже шахта, тем горячее горная порода, а температура, например, в шахте "Глубокая" в Норильске может приблизиться к 45°С.

У шахтеров есть свои святые покровители: Николай Чудотворец, Макарий Египетский, Прокопий Устюжский и великомученица Екатерина, но при этом есть некоторые шахтеры, которые верят в горных духов.

Также у шахтеров есть свои традиции, приметы и суеверия.

Перед каждой сменой перед входом в шахту горняки желают друг другу "крепкой кровли", как напутствие спокойной и безопасной смены.

До того как появилась система пожарной безопасности, шахтеры проверяли наличие метана с помощью канареек. Их запускали (птицы были в клетке, она висела под кровлей) в шахту, и если птица погибала, то в шахту пошел метан и ее срочно надо покинуть.

Ранее в шахтах были две должности, которые к добыче не имеют никакого отношения: табакотрусы — люди, которые следили, чтобы шахтеры не курили; газожоги — люди, которые выжигали метан в выработках.

Считается, что если крысы убегают из забоя, то в шахте случится обвал и нужно покинуть забой.

В начале и в конце "упряжки" принято здороваться и прощаться с забоем.

В крайнюю смену нельзя выходить на работу, у шахтеров это дополнительный выходной.

Главным горным духом считается Добрый Шубин — хозяин шахты. Легенда гласит, что маркшейдер Иван Шубин заблудился в выработке и погиб, а его дух навсегда остался в шахте. С тех пор он всегда предупреждает коллег об опасности. По второй версии легенды, Шубин заблудился и погиб от взрыва газожога, который выжигал метан в выработке. Считается, что дух Шубина может как навредить, так и помочь — предупреждает глухим кашлем. Поэтому принято: если слышишь кашель, беги.

Перед сменой работы или выходом на пенсию принято "жечь шкуру" — шахтерскую робу. Коллеги сжигают спецодежду уходящего.

Анастасия Давыденко