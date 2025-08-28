По информации министерства, торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном залах, а также на улице - решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах страны. В программу советуют включить поднятие государственного флага и исполнение гимна РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рекомендации по проведению 1 сентября Дня знаний для школьников и студентов колледжей разработал подведомственный Минпросвещения России Институт изучения детства, семьи и воспитания. Традиционно центральными событиями дня станут церемония выноса и поднятия государственного флага Российской Федерации, а также исполнение государственного гимна", - говорится в сообщении.

По информации министерства, торжественное мероприятие может пройти в актовом или спортивном залах, а также на улице - решение принимается образовательной организацией в зависимости от погодных условий. Допускается использование традиций учреждения, среди которых вынос знамени, исполнение гимна организации, возложение цветов к памятным местам. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Особое внимание уделено приглашению ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. Кроме того, рекомендуется предоставить слово ученикам 1-х и 11-х классов в школе и выпускникам в колледже.

"Организация торжественной линейки ко Дню знаний является важным событием. При этом в первую очередь она должна быть безопасной и интересной для детей. Мы последовательно выступаем за формирование патриотического сознания и уважительного отношения к государственным символам среди молодежи. Поэтому 1 сентября на каждой линейке предусмотрены церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В пресс-службе уточнили, что в число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима.