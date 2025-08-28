Президент Белоруссии ранее рассказал, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российскому лидеру Владимиру Путину по его просьбе свежий белорусский картофель. Соответствующую видеозапись привел близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

"Путин меня просит картошки дать своей белорусской, - сказал президент Белоруссии. - Я ему сейчас завезу свежей картошки".

Ранее Лукашенко рассказал, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит ШОС. По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель местных сортов, в том числе "Першацвет" и "Бриз".

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примут участие президент РФ, лидеры более чем 20 государств, включая президента Белоруссии, а также руководители 10 международных организаций.