Мера будет распространяться на работающих родителей с двумя и более детьми

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Работающие родители с двумя и более детьми при невысоких доходах смогут ежегодно получать от государства обратно 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Мера заработает в 2026 году и коснется, в том числе налогов за 2025 год, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Налоговый кешбэк касается семей, где двое и более детей. Работающий гражданин или тот, кто платил подоходный налог, имеет право на налоговый кешбэк в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе постоянной или временной регистрации, а при ее отсутствии - в регионе проживания", - сказал депутат.

По его словам, можно будет вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ, таким образом, реальная ставка налога для таких граждан составит 6%. "Претендовать на выплату смогут также родители, не проживающие совместно с детьми, при условии отсутствия задолженности по алиментам", - сказал Нилов. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года. Обратиться за вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026 года, сообщил депутат.

Нилов также отметил, что выплата будет зависеть от суммы начисленного налога, а право на ее получение - от региона. "Например, в Москве прожиточный минимум выше, чем в Орловской области. Поэтому семьи с одинаковым доходом в одном регионе будут получать выплату, а в другом - нет", - добавил он.

Глава комитета ГД подчеркнул, что семейная налоговая выплата будет предоставляться ежегодно.