РАО создаст три научных центра на базе региональных университетов

Президент Российской академии образования Ольга Васильева уточнила, что РАО уже открыла 73 научных центра на базе ведущих вузов страны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) подписала соглашение о создании научных центров в университетах Пензы, Саратова и Новочеркасска. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Недавно РАО подписала соглашение о создании наших центров на базе Пензенского государственного университета, Саратовского государственного университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова", - сказала она.

Васильева уточнила, что РАО уже открыла 73 научных центра на базе ведущих вузов страны. Важно, что они не дублируют темы, над которыми работает университет.

