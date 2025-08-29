Ольга Васильева также отметила, что Российская академия образования владеет коллекцией, в которой свыше 200 тыс. рисунков из 70 стран

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская академия образования ведет работу над созданием в России государственного музея детского рисунка. Планируется, что он будет работать бесплатно, сообщила в интервью ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Во-первых, меня поражает, как дети рисовали. Немногие из тех, чьи рисунки попали в нашу коллекцию, учились в художественных школах. Это дети, которые ходили в кружки и рисовали на уроках. К слову, среди них даже есть пять будущих народных художников СССР. Во-вторых, дети очень честные. В музее будет собрана вся история страны через детские рисунки. Как они видели страну, так они ее и показывали. Это уникальная память, ее надо сохранить. Я очень хочу, чтобы этот музей работал бесплатно", - сказала она.

Васильева также отметила, что РАО владеет коллекцией, в которой свыше 200 тыс. рисунков из 70 стран. Самый ранний из них - 1897 года, самый поздний "был нарисован на днях".

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.