По информации исследования "МТС AdTech" и сети клиник "Медси", респонденты стараются минимизировать потребление сахара

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян в возрасте от 18 лет страдает от ожирения и минимизирует потребление сахара, говорится в совместном исследовании компании "МТС AdTech" и сети клиник "Медси", текст которого есть у ТАСС.

"Около 30% россиян старше 18 лет страдают от нарушения обмена веществ или ожирения. "МТС AdTech" провела опрос и выяснила, что каждый третий россиянин выбирает напитки и продукты с минимальным количеством сахара, а для каждого четвертого в напитках важно наличие витаминов, минералов, биологически активных добавок и уровень кислотности (pH)", - сказано в сообщении.

По данным исследования, россияне начали чаще интересоваться правильным питанием благодаря активному освещению в медиа продуктов без сахара и со сниженным содержанием сахара. Так, в 2025 году 47% опрошенных россиян хотели бы узнавать из рекламы брендов о полезности и натуральности продуктов и напитков. Однако, несмотря на желание большинства видеть в рекламе информацию о пользе, более склонными к покупке, например, напитков, россиян по-прежнему делают новые вкусы (36%), оригинальность рецепта (28%) и разнообразие вариантов приготовления (23%).

Информация о натуральности напитка или продукта влияет на решение 37% респондентов. Для 32% участников опроса стимулом к покупке становятся яркие визуальные эффекты и креативная реклама. Польза продукта заставляет задуматься о покупке 31% жителей России, а отсутствие сахара - 21%, отмечают аналитики.

По данным опроса, основным продуктом с содержанием сахара летом являются прохладительные напитки. Рекламу этих напитков в традиционных СМИ видят 40% россиян, всплывающую рекламу на сайтах - 34%, наружную рекламу - 33%. В социальных сетях и мессенджере Telegram рекламу летних напитков замечают 31% участников опроса. Каждый четвертый респондент (26%) узнает о новых напитках от друзей и знакомых. Рекомендации на маркетплейсах видят 17% опрошенных, но только 10% покупают прохладительные напитки в этих магазинах. Чаще всего участники опроса отмечают рекламу питьевой воды (52%), сладких газированных напитков (49%), безалкогольного пива (41%), кваса (29%) и холодного чая (18%).

Опрос проводился компанией "МТС AdTech" в августе 2025 года, в нем приняли участие 2500 россиян старше 18 лет, проживающие на территории РФ.