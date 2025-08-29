Также на военном параде по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии могут представить прототип истребителя J-36, предположительно являющийся представителем 6-го поколения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может на военном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии продемонстрировать новейший истребитель Chengdu J-36, созданный в рамках проекта по созданию истребителя 6-го поколения и несущий ракеты с ядерной боевой частью. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Особый акцент будет сделан на демонстрации военно-воздушного потенциала ВВС НОАК и, конечно же, будут продемонстрированы все ключевые новинки, в том числе многофункциональный истребитель J-35, который является прямым конкурентом американского F-35 и также потенциально носителем высокоточных систем, в том числе со специальной боевой частью. Вполне возможно, что будет продемонстрирован прототип истребителя J-36, предположительно являющийся представителем 6-го поколения", - сказал Степанов. Он уточнил, что J-36 сочетает в себе свойства и истребителя-перехватчика, и дальнего стратегического бомбардировщика. По его словам, истребитель рассматривается как многофункциональная ударная платформа, которая может оснащаться различными типами высокоточного оружия, в том числе крылатыми ракетами с ядерной боевой частью и гиперзвуковым комплексом, а также, потенциально, оружием на новых физических принципах. Особенностью истребителей 6-го поколения предполагается возможность эксплуатации носителя в безэкипажном варианте.

Военный эксперт отметил, что НОАК также может показать прототипы различных видов гиперзвукового оружия со скоростью до 20 махов, например, ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20, и дронов с гиперзвуковой скоростью, таких как Cuantianhou и MD-19, предназначенные для выполнения задач по точечному уничтожению военных объектов США или стран Европы, размещенных в Индо-Тихоокеанской морской зоне. "Все данные разработки изначально предназначены для действий в ближнем космосе, в том числе в рамках решения задач противоспутникового воздействия. Соответственно, в рамках испытаний проводятся демонстрации возможностей летных характеристик, которые позволяют как раз выполнять задачи на низкой околоземной орбите", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, эксперт указал, что Китай продемонстрирует разведывательные и ударные беспилотные летательные и наземные аппараты, в том числе четырехногих боевых роботов - "робо-волков". "Это более крупные изделия, способные переносить серьезные грузы и выполнять широкий круг задач от логистики до материально-технического снабжения подразделений и огневой поддержки штурмовых групп, оснащаясь различными типами вооружения", - сказал Степанов. Он добавил, что не исключает появления на параде роботизированного беспилотного танка VU-T10, нового поколения ударных беспилотников - моделей GJ-11 "Острый меч" и FH-97.

Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Мировой антифашистской войне. Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде примут участие 45 военных расчетов. Общее время парада составит около 70 минут.