В Новосибирске полностью восстановили движение по дамбе Октябрьского моста

Специалисты установили новые системы для отвода дождевой воды, сообщил глава города Максим Кудрявцев

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Движение по дамбе Октябрьского моста, который в июле размыло из-за ливней, восстановили в полном объеме. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

"Движение по дамбе Октябрьского моста полностью восстановлено. Чтобы подобные ситуации не повторялись, на дамбе смонтировали новые дождеприемные системы - они будут надежно отводить воду в магистральную канализацию. На время работ сужали крайние полосы. Сейчас они завершены: уложен новый асфальт, движение открыто в полном объеме", - написал Кудрявцев.

Вечером 17 июля Новосибирск столкнулся с мощным ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев, временным проблемам с электроснабжением и размыву дамбы Октябрьского моста. Впоследствии власти ввели на объекте режим повышенной готовности для ускорения восстановительных работ.