Технологию разработают для обязательной регистрации домашних животных, сообщила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Микрочипы и другие средства для идентификации планируется использовать при введении обязательного учета домашних животных в России, но точного понимания работы будущей системы пока нет. Об этом рассказала ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.

Ранее кабмин распорядился до мая 2026 года подготовить законопроект об учете домашних питомцев в России. В пресс-службе Минприроды ТАСС пояснили, что этот документ введет регламент учета и маркирования животных.

"Пока четкого понимания, как будет работать система, нет. На данный момент планируется задействовать для данной цели государственную систему в области ветеринарии. Конкретная реализация мечения предполагается в различных вариантах: татуированное клеймо, электронная радиочастотная метка-транспондер - микрочип и тому подобное", - сказала Шаройкина.

При этом заставить собственников ставить домашних животных на учет можно только путем установления ответственности, считает эксперт. По ее мнению, не решив проблему неотвратимости наказания, невозможно добиться результата, "и процедура учета рискует превратиться в проблему исключительно для добропорядочных и законопослушных граждан, в то время как злостный нарушитель останется безнаказанным".

Одновременно с этим глава комиссии ОП РФ не видит угрозы, что многие владельцы будут избавляться от питомцев из-за нежелания их регистрировать. "Поскольку сама процедура учета предполагается бесплатной для населения (в отличие от маркирования), ожидать значительного выброса животных не стоит. В самом деле, сложно себе представить хозяина, который кормит, лечит, любит и заботится о животном, но выбрасывает его при необходимости весьма необременительной и бесплатной процедуры", - сказала она.