Решение вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школьные родительские чаты в Москве будут переведены в Мах. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Да, федеральный закон принят. Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [Мах]", - сказала Ракова.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.