Для учеников всех остальных классов мероприятия проведут внутри зданий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки по случаю старта учебного года в Москве пройдут на улице только для первоклассников. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Для учеников первых классов линейки будут на улице. Для учеников всех остальных классов линейки будут внутри зданий", - сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что торжественные линейки пройдут 1 сентября почти для 100 тыс. столичных первоклассников. В новом учебном году в школах и колледжах Москвы будут обучаться свыше 1,6 млн человек - школьников, студентов и воспитанников детсадов.