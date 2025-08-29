В Новосибирской области добились снижения заболеваемости детей в эпидсезон

Эффекта удалось достичь за счет продуктов с пробиотиками

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Продукты с пробиотиками включили в систему питания в детских садах в Новосибирской области, что позволило снизить заболеваемость детей в эпидсезон, сообщил губернатор региона Андрей Травников в интервью ТАСС на форуме "Технопром-2025".

"Мы организовали диалог между заказчиком и исследователем, создали реестр. В этом году мы каждому министерству заложили бюджет на исследовательские работы - 200 млн рублей. Они формируют запрос и сопровождают исполнение и реализацию проекта", - сказал он.

По словам губернатора, Новосибирский НИИ гигиены по заказу министерства образования на базе детских садов провел исследование поведенческих навыков потребления детьми продуктов, обогащенных пробиотиками. Ученые установили, что систематическое использование этих добавок снижает заболеваемость в детских коллективах.

"В результате определены рецептуры, определены графики питания. Сегодня 80 детских садов в Новосибирской области перешли на предложенную систему питания. Эффект по снижению заболеваемости особенно (заметен) в зимний эпидсезон", - добавил Травников.

Он также сообщил, что ученые по заказу министерства транспорта региона сейчас работают над решением очень актуальной для Сибири проблемой - весенней пучинностью грунтов, которая приводит к деформации и разрушению дорожного полотна. Кроме того, структуры жилищно-коммунального комплекса в регионе тестируют новую технологию мониторинга коммунальных и инженерных сетей с использованием обычных сетей связи, разработанную Институтом теплофизики СО РАН и Центром искусственного интеллекта НГУ.

"Первые результаты экспериментов обнадеживающие: они подтверждают, что можно определять место дефекта, например, порыв тепловой трубы, достаточно точно с помощью простого оптоволокна, уложенного в этом канале, без оборудования какими-то датчиками", - заметил глава региона.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.