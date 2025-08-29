Эта мера предусмотрена для маркировки звонков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Операторы связи с 1 сентября 2025 года будут обязаны передавать данные об инициаторе исходящих вызовов, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для последующего отображения этой информации на экранах мобильных телефонов абонентов. Соответствующее постановление кабмина, которое утверждает порядок передачи и состав такой информации, подписано, рассказали журналистам в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Подписано соответствующее постановление правительства, которое утверждает порядок передачи и состав такой информации", - рассказали в секретариате.

Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего, например, "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи". Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.

Операторами связи будут передавать данные на основании договора об отображении информации, заключенного с представителем бизнеса. "Данная мера является частью системной работы правительства по противодействию мошенничеству. В частности, в начале этого года был принят закон, который включает порядка 30 инициатив по противодействию киберпреступникам", - добавили в секретариате.

Как отметил вице-премьер, правительство системно повышает безопасность граждан в цифровой среде, и внедрение маркировки звонков является важным шагом в этой работе. "В результате человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента - анонимности, и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки", - добавил Григоренко.