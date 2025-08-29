В Роспотребнадзоре отметили, что риски распространения лихорадки отсутствуют

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксирован в РФ в 2025 году, заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. <…> В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день он обратился за медпомощью и был доставлен в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, но результаты обследования показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал был отправлен в центр "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза.

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет, так как инфекция передается только трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых. Кроме того, численность комаров-переносчиков лихорадки в стране не представляет эпидемиологической опасности, отметили в ведомстве.

"Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.