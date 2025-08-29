Россияне рассказали, как распознают мошенников по телефону

Интуиция помогает 42% опрошенных, просьба раскрыть данные или назвать код из СМС беспокоит 57%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Многие россияне понимают, что с ними по телефону говорит мошенник благодаря своей интуиции, а также после просьбы раскрыть личные данные или назвать код из СМС, следует из совместного исследования "Лаборатории Касперского" и ТАСС.

Интуиция, "что что-то не так" помогает 42% россиянам, отвечавшим на мошеннические звонки, просьба раскрыть данные или назвать код из СМС сразу же беспокоит 57% респондентов. 44% опрошенных подозревают мошенничество, если звонок идет через мессенджер, а не через сотовую связь, 41% выявляет мошенников, поскольку уже знакомы с такими случаями.

При этом главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил ТАСС, что "интуиция может помочь вовремя насторожиться, но "слепо полагаться лишь на нее не стоит".

"Лучше полагаться на надежные защитные решения на смартфонах", - пояснил он.

Также часть россиян (39%) просто не верят в легенды, придуманные преступниками, и столько же настораживаются, как только замечают срочные требования или попытки запугать. 38% понимают, что разговаривают с мошенником благодаря его подозрительному телефонному номеру. 32% замечают ошибки и странные выражения в речи.

Меньшее число опрошенных - 24% - реагируют на агрессивность разговаривающего с ними, и так выявляют в нем злоумышленника. 18% осознают ситуацию после предложений о больших призах или компенсациях, 15% - после того, как слышат посторонние звуки и шумы во время звонка. В целом отвечают на звонки с незнакомых номеров лишь 29% опрошенных.

Опрос проводился внутренним исследовательским центром "Лаборатории Касперского" в июле 2025 года среди 1 тыс. человек из крупных городов России.