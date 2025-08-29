По словам Кирилла Маринеско, путаница вызвана смешением двух понятий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Новый порядок медицинского освидетельствования водителей не связан с вопросами их отстранения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС рассказал адвокат Кирилл Маринеско.

Ранее в СМИ появлялась информация, что с 1 сентября вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на алкоголь у водителей. Утверждалось, что лишать прав можно будет на основании внеочередного медосмотра.

"Изменения не связаны с вопросами отстранения пьяных водителей от управления и их освидетельствования", - заявил Маринеско.

По его словам, путаница вызвана смешением двух понятий. Изменения касаются обязательного медицинского освидетельствования, которое проходят водители при очередной замене водительского удостоверения, либо при его возвращении после лишения права управления транспортным средством. Также внедрение нового порядка прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования касается тех случав, когда при плановом осмотре обнаружены серьезные заболевания, препятствующие управлению транспортного средства.

"Медицинское освидетельствование на состояние опьянения - совершенно иная процедура, которую предлагают пройти водителям при подозрении в том, что они находятся в состоянии опьянения, и несогласии их с освидетельствованием на месте", - пояснил он.

Маринеско подчеркнул, что административная ответственность за уклонение от медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ и с 1 сентября 2025 года не изменится, поскольку никакие изменения в этой части не вносились.