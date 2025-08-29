В аэропортах Подмосковья выявили около 40 нелегальных таксистов-"зазывал"

Заказать такси можно будет через официальные стойки или приложения агрегаторов, а работа "зазывал" признается незаконной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Закон о штрафах за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах на территории Московской области вступил в силу 19 августа. За это время было выявлено порядка 40 нарушителей, сообщил в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Санкции совместно принимаются в том числе и с надзорными органами, с транспортной прокуратурой, полицией на транспорте. Все причастны к тому, чтобы фиксировать нарушения, есть штрафы для физических и юридических лиц от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. И уже, если мне память не изменяет, несколько десятков таких решений было принято. И физические, и юридические лица были оштрафованы", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, к настоящему времени было зафиксировано 35 нарушений принятого закона.

Новые правила работы такси в аэропортах на территории Московской области вступили в силу с 19 августа. Заказать такси можно будет через официальные стойки или приложения агрегаторов, а работа "зазывал" признается незаконной. Штрафы за нарушения составляют 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц.