Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов рассказал в интервью ТАСС о перспективах "сухого закона" в Подмосковье, первых результатах контроля за деятельностью нелегальных такси в аэропортах региона и поделился планами по законодательной поддержке развития демографии

— Игорь Юрьевич, сейчас одна из самых важных тем в обществе — это поддержка участников специальной военной операции и их семей. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется в Московской области в этом направлении?

— Московская область, как и все регионы, после начала специальной военной операции включилась в эту работу. Понятно, что первые ключевые меры поддержки были приняты на уровне президента, в рамках указов президента, потом и законодатели, Государственная дума подключилась. На сегодняшний день в Московской области действуют вместе с федеральными и региональными порядка 70 мер поддержки, которые отражают основные направления.

Это и помощь бойцам специальной военной операции, и помощь семьям. И, конечно, вопросы, связанные с ветеранами боевых действий, которые вернулись домой и, естественно, имеют право на определенные льготы, которые постоянно дополняются. Сегодня 30 мер поддержки региональных, 40 — федеральных.

Среди них, в том числе, поддержка семьям напрямую. Это все, что связано с детьми: помощь в устройстве детей без очереди в дошкольные учреждения, бесплатное питание школьникам и студентам, продленка, бесплатные кружки. Все меры поддержки у нас регулярно обсуждаются и ежегодно дополняются. Если изначально в Подмосковье было порядка 10 мер поддержки, то сейчас их число выросло до 30.

— А что касается помощи в трудоустройстве ветеранов СВО, какие планы в этом направлении?

— Мы практически сразу приняли закон, предусматривающий помощь в трудоустройстве ветеранам спецоперации. Однако сейчас мы расширили эту меру поддержки. Новый закон начнет действовать с 1 сентября. Он предусматривает, что квотирование рабочих мест в коммерческих организациях, на предприятиях нашего региона мы дополнили.

По прежней норме уже более 300 человек устроились на работу по возвращении из зоны специальной военной операции, а дополнение к закону определяет уже более конкретные положения того, как человек должен пройти этот путь.

То есть все предприятия, которые имеют более 200 рабочих мест, не по своему усмотрению берут или не берут на работу в рамках закона. Раньше он ни к чему не обязывал. А теперь это прямое квотирование рабочего места: если есть соответствующее свободное место, то предприятие обязано взять ветерана специальной военной операции, трудоустроить. И мы уже понимаем, что это порядка как минимум 1 300 рабочих мест. Помимо этого, естественно, принимаются разные решения на уровне губернатора.

Мы сегодня в рамках федеральной программы "Время героев" также запустили программу "Герои Подмосковья", где с сентября начинается этап обучения тех, кто прошел отбор по разным специалитетам

Это поможет приобрести необходимые специальности и навыки и в дальнейшем уже определять себя по направлениям, таким как бизнес, государственная служба, муниципальная служба, работа в других сферах, которые сегодня регион может предложить на территории Московской области.

© ТАСС

— Еще одна важная тема, о которой хотелось бы с вами поговорить, — это развитие демографии. Скажите, пожалуйста, каковы планы Московской областной думы? Какие инициативы сейчас планируется реализовать?

— Мы видим статистические данные по разным регионам, они сегодня разнятся. Есть регионы с нормальной демографической ситуацией, но в целом по стране картина не очень хорошая. Наш регион стабилен в этом, но все равно с тенденцией на понижение. Есть уже несколько предложений, которые мы будем обсуждать в рамках этого вопроса. Мы видим принятые рядом регионов изменения. Они очень резонансные, с одной стороны, но с другой — мы прекрасно понимаем, что они иногда носят популистский характер и не решают саму суть проблем. Просто об этом заявить и не достичь результата? Статистика — дело упрямое. Она все равно покажет и докажет, что за этим решением ничего конкретного не стояло. Поэтому тут нужны такие решения, которые будут давать результат.

© ТАСС

В регионе с 2012 года мы принимали системные решения. Цифры говорят сами за себя. Было 39 тыс. многодетных семей. Сегодня уже порядка 117 тыс. семей — практически в три раза приросли. И на это сыграли многие факторы, в том числе и материнский капитал, предоставление земли, решения по жилью, различные выплаты — они прежде всего целевые. Потому что каждая льгота либо предоставление финансов многодетным семьям, конечно, должны носить адресный характер. Прежде всего, тем, кто имеет более низкий достаток, ниже среднего прожиточного уровня по региону.

Кроме того, сегодня мы видим, что статистика по прерыванию беременности и нежеланию иметь детей носит нехороший характер. И здесь надо работать с людьми. У нас есть предложение в каждой женской консультации сделать медико-социальные консультативные центры, чтобы была возможность донести до женщины те меры поддержки, которые ее бы заставили задуматься и взвешенно принять решение о дальнейшей судьбе и своей, и ребенка, прежде чем делать аборт.

Это большая работа, в том числе и министерства социального развития, муниципальных органов власти, министерства здравоохранения. Надо четко проговаривать, чем мы сможем помочь в дальнейшем, в том числе и тем, кто сегодня учится в наших учебных учреждениях. Это и вузы, и учреждения среднего специального образования. Тут разные предложения, в том числе выплаты на уровне высших учебных заведений — до 100 тыс. рублей единоразово в рамках мер поддержки, в средних — от 5 тыс. рублей ежемесячно. Все это сегодня уже проговаривается.

Очень важны также моральные и просветительские вопросы, которые иногда забываются, и мы вспоминаем их уже по мере того, когда проблема накипела. И есть предложение, в том числе дату будем обсуждать — 11 октября, установить региональный праздник многодетной семьи, который будет связан с нашей историей, с многодетной семьей Сергия Радонежского, нашего великого святого.

— В семье необходимо здоровье. И в Подмосковье принят еще один закон, который вступает в силу с 1 сентября. Это закон о запрете продажи алкоголя в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой инициативе.

— Эта тема перекликается с тем вопросом, который мы сейчас обсудили — демография, потому что алкоголь всегда является негативной составляющей в семейных отношениях. Мы приняли изменения в законы, отчасти ужесточили их после обсуждения и обработки обращений, зачастую даже жалоб, на территории разных городов Московской области, где концентрация таких заведений общепита и магазинов в многоквартирных домах росла в геометрической прогрессии. Тут тоже мы не склонны к тому, чтобы принимать популистские решения. Есть такие примеры, они совершенно точно ничего не решают, а в таком мегаполисе, как Москва, Московская область, тем более. Тут все взаимосвязано, и каждое такое решение невзвешенное совершено точно найдет возможность отразиться на другом процессе и обойти те и законные, и подзаконные нормы, которые принимаются.

Поэтому здесь очень выверенное решение. С 1 сентября норма вступает в силу. Это нам определил федеральный законодатель — дал нам такое право: ограничивать продажи в многоквартирных домах алкогольных напитков. Это решение вызвало бурю эмоций: что мы вмешиваемся в вопрос экономики, удобства для людей приобрести продукты питания рядом с домом, буквально в шаговой доступности. Прикрываясь благими намерениями, как мы видим, основа всей этой экономики заключалась в продаже алкоголя. Как в конечном итоге сказали: "Мы тогда будем закрываться, потому что экономически невыгодно — содержать такие магазины". Что значит "экономически невыгодно"? Экономически выгодно наживаться на проблемах наших граждан? Кому сильно хочется, пожалуйста, есть магазины специализированные, торговые сети, которых точно хватает в наших городах.

© ТАСС

Это решение мы приняли взвешенно, опираясь на мнение людей и на игроков этого рынка. С 1 сентября эта норма вступает в силу, и порядка 1 400 магазинов уже прекратят свою работу. Еще 1 500 будут закрываться по мере того, как будет заканчиваться лицензия. Каждый месяц порядка 50-60 алкогольных магазинов будут закрываться и выходить из этого процесса.

Но мы видим, что у нас же люди предприимчивые, которые зарабатывают на алкоголе, уже хотят открыть там мини-кафе. Поэтому мы уже приняли в первом чтении, в осенней сессии рассмотрим законопроект, который дает эту лазейку, но ее ограничит. Если кто-то захочет открыть такое кафе — все-таки это уже объекты частной собственности, мы их ограничим продажами алкоголя с 13:00 до 15:00. Посмотрим, кому будет выгодно так работать.

Также по просьбе жителей есть ограничения по открытию кафе и летних веранд во дворах. Мы ограничили систему общепита продажами алкоголя с 08:00 до 23:00. Имеют такую возможность только рестораны, которые получают разрешение на ведение своей деятельности. И тут мы будем смотреть, как эти нормы применяются, а далее совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области заниматься этим вопросом, чтобы не нарушалась грань разумного и основные принципы, нацеленные на приобщение жителей к здоровому образу жизни.

— Еще вопрос в этой связи. В Вологодской области практически сухой закон. Идет ли Подмосковье к этому в итоге?

— Мы тут не сторонники принимать такие радикальные меры, зачастую иногда популистские, потому что они имеют свою крайность. Появляются те, кто начинает уходить в сторону серого бизнеса: никогда у нас самогоноварение не уходило. У каждого есть где-то в закутке самогонный аппарат, который не работал, и вот он начинает работать.

Тут же надо посмотреть нашу историю, да и не только нашу, и Америки, и Европы. Везде эти ограничения порождают тех, кто начинает на этом зарабатывать. Смысл? Опять же, большой мегаполис, большой регион. Надо делать так, чтобы все было уравновешено. Есть закон, есть порядок, есть определенные требования, которых надо придерживаться, и давать возможность выбора человеку.

© ТАСС

— Еще одна интересная тема. Недавно вступил в силу закон о таксистах-зазывалах в аэропортах. Какие результаты есть сейчас?

— Если вы помните, мы начали этим вопросом заниматься давно, еще при подготовке к Чемпионату мира по футболу в Москве. Тогда это вызвало большой резонанс, шум. Сегодня мы, принимая этот закон, ограничили возможности зазывал и нелегальных таксистов. Зачастую именно при пользовании услугами таких таксистов совершаются разного рода преступления. Мы это очень часто фиксировали по линии Министерства внутренних дел.

Сейчас есть все для того, чтобы человек мог на стойке в аэропорту заказать легальное такси, либо воспользоваться специальными сервисами, которые у каждого есть в смартфоне. И тогда пассажир будет понимать: если что-то произойдет, мы моментально найдем место преступления.

© ТАСС

— Кто сейчас контролирует непосредственно работу такси в аэропортах? И есть ли уже прецеденты применения санкций?

— Это Министерство транспорта Московской области. Санкции совместно принимаются в том числе и с надзорными органами, с транспортной прокуратурой, полицией на транспорте. Все причастны к тому, чтобы фиксировать нарушения. Есть штрафы для физических и юридических лиц от 5 до 50 тыс. рублей. И уже, если мне память не изменяет, несколько десятков таких решений было принято. И физические, и юридические лица были оштрафованы. Всем дан вполне четкий сигнал, что этого делать нельзя. Закон есть закон, и его надо исполнить. Мы сегодня видим, что в том числе и преступность понизилась. И люди четко понимают, в какой сервис они обращаются, на каком такси едут, какая структура или какой человек, частный предприниматель, выполняет и предоставляет эту услугу. Платит налоги, что немаловажно для экономики региона — и Москвы, и Московской области. Но самое главное — безопасность и комфорт наших граждан.