О его дате и программе объявят отдельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская филармония имени Дмитрия Шостаковича посвятит концерт памяти выдающегося композитора Родиона Щедрина, о его дате и программе будет объявлено отдельно. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала филармонии Евгений Петровский.

"Невероятно печальная новость о кончине Родиона Константиновича Щедрина. Выдающийся композитор, один из самых больших русских, советских, российских композиторов XX века, - сказал Петровский. - Это огромная утрата. Филармония непременно даст концерт памяти Родиона Константиновича Щедрина. Сейчас пока определяется, когда именно".

Петровский отметил, что филармонию с Щедриным связывали самые тесные связи, в первую очередь и главным образом через личность Юрия Темирканова, с которым композитор был очень дружен. "Всю жизнь они очень тепло дружили. Если говорить о какой-то личной черточке, у них обоих дни рождения приходятся на декабрь, и они друг друга всегда поздравляли очень сердечно. Родион Константинович обращался к Юрию Хатуевичу "дорогой мой гениальный друг", а Юрий Хатуевич <…> в ответ на поздравление [писал]: "Дорогой мой великий друг". Это всегда было невероятно трогательно", - поделился он.

С Ленинградской-Петербургской филармонией Щедрина связывали отношения длиной более чем в полвека. Впервые он вышел на сцену Большого зала 15 января 1959 года, осуществив с Заслуженным коллективом республики (ныне - Заслуженный коллектив России) под управлением Карла Элиасберга премьеру своего "Первого фортепианного концерта".

Первый авторский концерт композитора прошел в этих стенах 2 июня 1972 года. Симфонический оркестр филармонии провел ту программу под управлением Юрия Темирканова, который дирижировал многими произведениями Щедрина. Особым моментом их сотворчества сам композитор считал эпизод, когда Темирканов участвовал в первой постановке оперы Щедрина "Мертвые души" (1977) и, "работая в Ленинграде, 37 раз приезжал на репетиции в Большой театр". На следующий год маэстро перенес эту постановку в Кировский (ныне Мариинский) театр.

"Огромное количество концертов, огромное количество сочинений. <…> В последние годы Филармония отмечала и юбилейные даты Родиона Константиновича, он приезжал к нам, присутствовал - это совершенно незабываемые впечатления и события, - сказал Петровский. - Светлая память Родиону Константиновичу".